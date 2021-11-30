Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası taraftardan büyük tepki!

Galatasaray derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un tam destek verdiği Portekizli teknik adam, Göztepe beraberliği sonrası yine taraftarın hedefindeydi. Fenerbahçe taraftarı Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kadrosu ve sonrasında yaptığı oyuncu değişikliklerine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar:
-Vitor Pereira'nın F.Bahçe'nin başında kaldığı her dakika Fenerbahçe'ye ihanettir. Bu rezilliklere göz yuman Ali Koç ve yönetimi bu rezilliğin en büyük parçasıdır.
"KENDİNİ KOVDURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"
-Vitor Pereira kendini kovdurmak için her şeyi yapıyor. Kovmayın ya kovmayın.
"ALİ KOÇ İSTİFA EDİP BIRAKSIN"
-Ali Koç istifa edip koltuğu futboldan anlayan bir yönetime bıraksın.
"TEK VİZYONU AZİZ YILDIRIM'IN GÖNDERDİĞİ..."
-Suç Pereira'da değil Ali Koç'ta... Tek vizyonu, Aziz Yıldırım'ın gönderdiği adamları geri getirmek.
FERDİ KADIOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe'de dün yine sağ bek oynayan ve sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi, "Hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.
KENDİMİZE GELMELİYİZ
Fenerbahçe'nin Göztepe maçında çektiği ilk isabetli şut gol olurken; Serdar Dursun'un bu sezon Süper Lig'de biri Alanyaspor'a olmak üzere attığı iki gol de kafa vuruşlarıyla geldi.
Serdar karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Trabzon'u yakalamak için mutlak 3 puan gerekliydi. Başımızı kaldırmamız gerek. Takım olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Devre arası hocamız ceza sahasına girin, orta yapın dedi. Hem ofansif hem defansif olarak daha iyi oynamamız gerekiyor."