Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası taraftardan büyük tepki!

FERDİ KADIOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'de dün yine sağ bek oynayan ve sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi, "Hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.