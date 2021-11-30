Hikâye yeniden başladı

Adeta küllerinden doğan Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez üç maç üst üste gol atarken, bu çıkışın altında programlı çalışma ve milli yıldızın pes etmeyi bilmeyen karakteri var
Trabzonspor'un son üç maçında da gol atan Abdülkadir Ömür, aynı zamanda futbol kariyerinde bir ilke imza attı. Sezona sakatlıkların etkisiyle istediği gibi başlayamayan ve 4. haftadaki Galatasaray maçında ilk yarıda oyundan alınırken gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir'in geri dönüş hikâyesi de burada başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı "Tesislere ilk sen geleceksin ve sahaya ilk sen çıkacaksın" diyerek sahip çıktığı milli futbolcuyu ertesi maçta da ilk 11'de oynatarak ona olan güvenini gösterdi.
ÖZEL DİYETİSYEN VE ANTRENÖR
Avcı'nın isteğiyle hemen her maç sonunda Uğurcan, Bakasetas, Nwakaeme gibi isimler de yaptıkları açıklamalarda Abdülkadir Ömür'e destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. 22 yaşındaki futbolcu da hayatını yeniden şekillendirdi. Özel diyetisyen ve antrenör tutan Abdülkadir,hem fiziki hem de mentalolarak adeta yeniden doğdu ve bunu sahadaki performansıyla da perçinledi...
AVCI 1 SOL BEK, 2 KANAT İSTEDİ
TRABZONSPOR, devre arası transferi için çalışmaya erken başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı. Diğer bölgeler için ise ekonomik imkânların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.
10 NUMARA TOPÇU!
Abdülkadir, Bakasetas'ın yokluğunda geçtiği 10 numarada Trabzonspor'u sırtlayan isim oldu. Beşiktaş maçıyla çıkışa geçen milli futbolcu, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 10 numarada forma giydi ve üst üste 3 maçta da ağları sarsmayı başardı.