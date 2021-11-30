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Giriş Tarihi: 1.12.2021 00:13 Son Güncelleme: 1.12.2021 00:18

İngiltere, Letonya'yı sahadan sildi! 20-0'lık galibiyet...

DHA
İngiltere, Letonya’yı sahadan sildi! 20-0’lık galibiyet...

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında İngiltere, sahasında Letonya'yı 20-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Keepmoat'ta Letonya'yı konuk etti. İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6'da 6 yaptı.

İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'den geldi.

İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg'u 10-0, Kuzey Makedonya'yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.

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İngiltere, Letonya'yı sahadan sildi! 20-0'lık galibiyet...
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