BAKAN YARDIMCISI SESSİZ KALAN DİĞER TARAFTARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.