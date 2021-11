Kararları ben veririm

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira , başta İrfan Can 'ın oyundan alınması olmak üzere eleştirilere,sözleriyle yanıt verdi. Portekizli, kararlarının arkasında durduğunun altını çizip şunları söyledi: "İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik, topu çevirdik, pozisyonlar ürettik. İstediğimiz boşlukları bulduk. Daha fazla orta yapabilirdik Serdar için. İlk yarı sonucu adil değil.İkinci yarı 1-1'i bulduk ama oyun çok durdu, tartışmalar oldu, oyun yavaşladı ve kalite iyice azaldı. İrfan 'ın tepkisini görmedim ama çok normal. Hiçbir oyuncu çıkmak istemez, takımına yardımcı olmak ister.""Haftada bir maç yapsak işler daha kolay olurdu. Bu takımda değişiklikleri ben yapıyorum. Bu takımın hocası benim. Eksikleri görüyorum ona göre hareket ediyorum.Ben de oyuna kalite katmak için değişiklik yaptım. İnsanlar beni eleştirebilir. Süper Lig 'de hâlâ çok fazla maç var."Serdar Dursun'un golünde asisti yapan ve Fenerbahçe hücumlarında etkili isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci, dün 78. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce çok sinirlendi. Yerini Rossi'ye bırakan tecrübeli oyuncu, kenara gelirken teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Mesut Özil'in sakinleştirmeye çalıştırdığı İrfan Can, direkt soyunma odasına gitti.Yanından geçerken Vitor Pereira'nın yüzüne bakmayan İrfan Can, tünelde ise elindeki su bardağını fırlatarak tepkisini devam ettirdi.