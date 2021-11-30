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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Kararları ben veririm

VOLKAN DEMİR
Kararları ben veririm

“İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik. Değişiklikleri ben yapıyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Eksikleri görüyorum, ona göre hareket ediyorum.”

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, başta İrfan Can'ın oyundan alınması olmak üzere eleştirilere, "Kararları ben veririm" sözleriyle yanıt verdi. Portekizli, kararlarının arkasında durduğunun altını çizip şunları söyledi: "İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik, topu çevirdik, pozisyonlar ürettik. İstediğimiz boşlukları bulduk. Daha fazla orta yapabilirdik Serdar için. İlk yarı sonucu adil değil. Golde rakibin pozisyonu ofsayttı ama yeni kurallar gereği oynattı hakem. İkinci yarı 1-1'i bulduk ama oyun çok durdu, tartışmalar oldu, oyun yavaşladı ve kalite iyice azaldı. İrfan'ın tepkisini görmedim ama çok normal. Hiçbir oyuncu çıkmak istemez, takımına yardımcı olmak ister."

'KEŞKE HAFTADA BİR MAÇ YAPSAYDIK'
"Haftada bir maç yapsak işler daha kolay olurdu. Bu takımda değişiklikleri ben yapıyorum. Bu takımın hocası benim. Eksikleri görüyorum ona göre hareket ediyorum. Maç bir yerden sonra kumara dönmüştü. Bu hafta 3. maçı oynadık, bazı oyuncular yorgundu ve ilerleyen dakikalarda diriliği gösteremediler. Ben de oyuna kalite katmak için değişiklik yaptım. İnsanlar beni eleştirebilir. Bu takımın hocası benim ve kararları ben veririm. Maçlarımızı oynayıp üstümüzdeki rakiplerin durumuna bakacağız. Süper Lig'de hâlâ çok fazla maç var."

İRFAN ÇOK BOZULDU!
Serdar Dursun'un golünde asisti yapan ve Fenerbahçe hücumlarında etkili isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci, dün 78. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce çok sinirlendi. Yerini Rossi'ye bırakan tecrübeli oyuncu, kenara gelirken teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Mesut Özil'in sakinleştirmeye çalıştırdığı İrfan Can, direkt soyunma odasına gitti.

YÜZÜNE BAKMADI
Yanından geçerken Vitor Pereira'nın yüzüne bakmayan İrfan Can, tünelde ise elindeki su bardağını fırlatarak tepkisini devam ettirdi.

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Kararları ben veririm
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