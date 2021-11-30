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Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:48

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye müjde

DHA
Luiz Gustavo’dan Fenerbahçe’ye müjde

Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak takımını yalnız bırakan Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Rizespor müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59'uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi.

Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15'inci haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı.

Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye müjde
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