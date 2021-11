Mustafa Cengiz’e son veda

G.Saray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, dün son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayata gözlerini yuman devlet ve spor insanı Cengiz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii 'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.da katıldığı cenazede Cengiz ailesinin yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.Cengiz ayrıca göreve geldiğinde UEFA ile yaptığı FFP anlaşması ile kulübün Avrupa'dan men edilmesinin önüne geçmiş, görevden ayrılmadan da anlaşmadan erken çıkılması başarısını sağlamıştı.Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlerle Cengiz'i uğurladı: "Her şeyden önce musallada Hakk'a uğurlamakta olduğumuz Mustafa Cengiz Beyefendi'nin cenaze namazını icra ettik.Rabbim mekanını cennet eylesin. Yöneticilikte ben, 'bir beyefendi tanıdım' dersem haksızlık olmaz. Bir beyefendiydi ve görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli böyle devam eden Mustafa ağabeyimizi cenneti ile ödüllendirsin. Ailesine Rabbim sabırlar lütfeylesin."Başkan Erdoğan'ı İlahiyat Camii'nde Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz karşıladı. Erdoğan, Mustafa Cengiz'in naaşını omzunda taşıdı..G.Saray camiası Cengiz ailesini yalnız bırakmadı. Mevcut başkan Burak Elmas 'ın yanı sıra eski başkanlardan Dursun Özbek Faruk Süren ve G.Saray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç da katılım gösterdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir 'in yanı sıra F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de son görevlerini gerçekleştirdi.Mustafa Cengiz ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim de cenaze namazına katıldı. Terim, başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'e ve bir an olsun Sarper Cengiz'in yanından ayrılmayan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a da başsağlığı diledi. Öte yandan kaptan Fernando Muslera da takım adına Cengiz'e son görevini yaptı.Mustafa Cengiz'in naaşı Nef Stadı önünden geçirildi... Ayrıca G.Saray Kulübü'nde tüm bayraklar da yarıya indirildi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da cenazeye katılanlar arasındaydı.en önemli şey, dost biriktirmek ve büyük kitleler tarafından saygı görüp sevilmektir.Yoğun yağmur altındaki törene spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri, eski başkanlar, yöneticiler, taraftarlar ve yoğun halk katılımı vardı.Cenazede konuşulan en önemli konu şuydu: 'Yönetimler birbirleri ile kavga edebilir, insanlar eleştirilir ama cenazede olmak çok önemlidir.' G.Saray'da Mustafa Cengiz'le yönetimi döneminde tartışma yaşayan birçok kişi de helalleşmek için törene katıldı. Mustafa Cengiz, G.Saray'a büyük hizmetler etmiştir. Çalışması uğruna hayatını G.Saray'a vermekten çekinmemiştir. G.Saray tarihinde yerini alacaktır.