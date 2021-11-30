Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton, Başakşehir'de
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:12

Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton, Başakşehir'de

Trabzonspor’un eski hocası Eddie Newton, Başakşehir’de

Başakşehir Kulübü, Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü, Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı: İşte vakaların en çok arttığı iller...
Meteoroloji yeni haritayı son dakika paylaştı: Fırtına hangi illerde etkili olacak?
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı! Parayı aldığını kabul etti...
SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton, Başakşehir'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA