Trabzonspor’un eski hocası Eddie Newton, Başakşehir’de

Başakşehir Kulübü, Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.