Trabzonspor’un rekorlar haftası





YENİ YENİLMEZLİK REKORU ELDE EDECEK

Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1995 yılında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu hafta ise sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise yenilmezlik serisini 27 maça çıkartarak yeni bir rekora daha imza atmış olacak.



ABDULLAH AVCI KARİYER REKORU KIRACAK

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilklere imza atmaya devam ediyor. Fatih Karagümrük karşısında elde edilen galibiyetle birlikte 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde yenilmezlik sayısını 27'ye çıkartacak ve yeni bir kariyer rekoruna imza atmış olacak.