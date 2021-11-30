Transfer iddiaları sonrası Fenerbahçeli Attila Szalai’ye bir şok daha!

Fenerbahçe'de Göztepe maçı için Vitor Pereira'nın tercih ettiği kadroda Tisserand'ın yokluğunda Attila Szalai'nin ilk 11'de oynatılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

YİNE YEDEK KALDI

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Macar stoper, taraftarın da takımın iskeletine ilk yerleştirdiği oyuncuydu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu takımdan yediği neşterin ardından bir daha ilk 11 yüzü göremedi.

Son olarak ligde 30 Ekim'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Konya karşısında maça başlayan oyuncu, 1 aydır ilk 11 şansı bulamadı.

Adı İngiliz basını tarafından Chelsea ile anılan ve devre arasında Premier Lig'e gideceği iddia edilen Szalai'nin yokluğu taraftarı kızdırdı.

Pereira bu tercihi hakkındaki soruya, "Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm. Szalai'ye de fırsat gelecektir" yanıtını verdi.