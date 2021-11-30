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Giriş Tarihi: 30.11.2021

‘Vitor’u kovmayın!’

‘Vitor’u kovmayın!’

G.Saray derbisi öncesi Başkan Ali Koç’un tam destek verdiği Portekizli teknik adam, Göztepe beraberliği sonrası yine taraftarın hedefindeydi

F.Bahçe taraftarı Pereira'nın kadrosu ve sonrasında yaptığı oyuncu değişikliklerine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar:
VITOR'UN F.Bahçe'nin başında kaldığı her dakika Fenerbahçe'ye ihanettir. Bu rezilliklere göz yuman Ali Koç ve yönetimi bu rezilliğin en büyük parçasıdır.
VITOR Pereira kendini kovdurmak için her şeyi yapıyor. Kovmayın ya kovmayın.
ALİ Koç istifa edip koltuğu futboldan anlayan bir yönetime bıraksın.
SUÇ Pereira'da değil Ali Koç'ta... Tek vizyonu, Aziz Yıldırım'ın gönderdiği adamları geri getirmek.

FERDİ KADIOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞI
F.BAHÇE'DE dün yine sağ bek oynayan ve sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi, "Hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi

KENDIMIZE GELMELIYIZ
F.BAHÇE'NİN Göztepe maçında çektiği ilk isabetli şut gol olurken; Serdar Dursun'un bu sezon Süper Lig'de biri Alanyaspor'a olmak üzere attığı iki gol de kafa vuruşlarıyla geldi. Serdar karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Trabzon'u yakalamak için mutlak 3 puan gerekliydi. Başımızı kaldırmamız gerek. Takım olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Devre arası hocamız ceza sahasına girin, orta yapın dedi. Hem ofansif hem defansif olarak daha iyi oynamamız gerekiyor."

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‘Vitor’u kovmayın!’
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