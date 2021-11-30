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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:58

Yatabare, Samuel Eto’o’dan sonra bir ilke imza attı!

İHA
Yatabare, Samuel Eto’o’dan sonra bir ilke imza attı!

Hatayspor filelerine 3 gol gönderen Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto’o’nun ardından hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare'nin (3) golleriyle 4-0 mağlup etti. Zorlu 90 dakikaya Yatabare'nin attığı goller damgasını vurdu.

Hatayspor filelerine 3 gol gönderen 35 yaşındaki Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto'o'nun 36 yaşındayken Adanaspor'a attığı 3 golün ardından hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

SİVASSPOR'DA 93 MAÇA ÇIKTI
2019-2020 sezonunda Konyaspor'dan Sivasspor'a transfer olan Malili oyuncu bu zamana kadar Sivasspor'da 93 maça çıktı. 76 kez ilk 11'de görev alan Yatabare, 31 kez gol atarken, 9 kez de asist yaptı. 17 kez de sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu Sivasspor'da 6 bin 717 dakika da forma giydi.

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Yatabare, Samuel Eto’o’dan sonra bir ilke imza attı!
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