Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni sayfa açıyoruz
Giriş Tarihi: 30.11.2021

Yeni sayfa açıyoruz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yeni sayfa açıyoruz

Beşiktaş Başkanı, Kasımpaşa maçı ile yarışa yeniden başlayacaklarını belirtip, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır” iddiasını yineledi

Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yol ayrımına gelmişti. Tecrübeli hoca, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmüş ve görevi bırakmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu toplantıda Yalçın'dan devam etmesini isteyen Başkan Çebi, dün Ümraniye'ye çıkarma yapıp desteğini gösterdi. İdmanı takip eden başkan, ardından teknik heyet ve futbolcularla görüştü, hepsiyle tek tek tokalaşıp moral verdi.

DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKARIZ
Lider Trabzonspor ile oluşan 16 puanlık farka ve son 4 lig maçını da kaybetmelerine rağmen Giresunspor karşılaşması sonrası iddialı bir şekilde, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız. Tüm bu sorunları çözmeye hazırız" diyen Çebi, bu söylemini dünkü ziyarette de tekrarladı. Başkan, takımdan Kasımpaşa maçı ile birlikte yeni bir sayfa açılmasını istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni sayfa açıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA