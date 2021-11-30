Yeni sayfa açıyoruz

Beşiktaş Başkanı, Kasımpaşa maçı ile yarışa yeniden başlayacaklarını belirtip, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır” iddiasını yineledi
Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yol ayrımına gelmişti. Tecrübeli hoca, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmüş ve görevi bırakmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu toplantıda Yalçın'dan devam etmesini isteyen Başkan Çebi, dün Ümraniye'ye çıkarma yapıp desteğini gösterdi. İdmanıtakip eden başkan, ardındanteknik heyet ve futbolcularlagörüştü, hepsiyle tek tektokalaşıp moral verdi.
DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKARIZ
Lider Trabzonspor ile oluşan 16 puanlık farka ve son 4 lig maçını da kaybetmelerine rağmen Giresunspor karşılaşması sonrası iddialı bir şekilde, "Busenenin şampiyonu Beşiktaşolacaktır. Herkese garip gelebilir.Biz nereden düştüysek, oradankalkarız. Tüm bu sorunlarıçözmeye hazırız" diyen Çebi, bu söylemini dünkü ziyarette de tekrarladı. Başkan, takımdanKasımpaşa maçı ile birlikte yenibir sayfa açılmasını istedi.