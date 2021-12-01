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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:05

Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! "Hep birlikte horona duralım"

DHA
Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! Hep birlikte horona duralım

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla, bordo mavili taraftarları hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçına davet etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, taraftara çağırda b

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp tarafından hazırlanan videoda 'gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara seslendi.

Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! "Hep birlikte horona duralım"
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