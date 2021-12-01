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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Altay’dan müthiş dönüş

Altay’dan müthiş dönüş

Mustafa Denizli’nin takımı, Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig temsilcisini ikinci yarıda Ahmed Rayyan (2) ve Paixao’nun (2) attığı gollerle yıkıp, 5. tura yükseldi

Süper Lig'de kötü günler geçiren Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda hayat buldu. İzmir ekibi, TFF 1. Lig takımı Manisa FK'yı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 34. dakikasında Manisa FK, Veli Çetin'in kafa golüyle öne geçti. 41'de ise Tabekou, orta sahadan aldığı topu hızla sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken Mustafa Denizli'nin ekibi, 56'da Ahmed Rayyan'ın golüyle umutlandı. 69'da Rayyan bir kez daha sahneye çıkıp skora denge getirdi. 74'te Paixao, Altay'ı öne geçiren golü kaydederken 84'te de fileleri sarsıp sonucu belirledi: 4-2. Böylece Altay, 5. tur biletini aldı.

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Altay’dan müthiş dönüş
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