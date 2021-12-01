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Giriş Tarihi: 1.12.2021 18:06 Son Güncelleme: 1.12.2021 18:17

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! "Saldırı olmadı..."

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması! Saldırı olmadı...

Fenerbahçe, "Saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci ile ilgili bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can'ın soyunma koridorundaki hareketinin saldırı olmadığını ve itiş kakış olduğunu savundu.

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen İrfan Can Kahveci hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:



"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti.

Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.

Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir.



Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ya sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."

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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! "Saldırı olmadı..."
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