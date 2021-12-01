Göztepe’de Atakan Rıdvan Çankaya şoku!

İddialara göre Atakan'la İrfan Can'ın devre bitiminde soyunma odasına giderken sert şekilde tartıştığı, İrfan Can'ın Atakan Rıdvan Çankaya'ya saldırdığı bildirildi. İrfan Can da PFDK'ya sevk edilirken, Atakan'ın rakibini sözlü olarak tahrik ettiği öne sürüldü. Göztepe camiası ve taraftarları ise sosyal medya üzerinden Atakan'a cezai işlem uygulanmasına sert tepki gösterdi. Atakan'ın ne kadar ceza alacağı henüz belirsiz.