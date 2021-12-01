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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:05

Göztepe'de Atakan Rıdvan Çankaya şoku!

DHA
Göztepe’de Atakan Rıdvan Çankaya şoku!

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de son haftalardaki performansıyla formayı kapan defans oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı. Maç boyunca Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile ikili mücadeleler sonucu gerginlik yaşayan Atakan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'lık oldu. Göztepe camiası ve taraftarları ise sosyal medya üzerinden Atakan'a cezai işlem uygulanmasına sert tepki gösterdi. Atakan'ın ne kadar ceza alacağı henüz belirsiz.

İddialara göre Atakan'la İrfan Can'ın devre bitiminde soyunma odasına giderken sert şekilde tartıştığı, İrfan Can'ın Atakan Rıdvan Çankaya'ya saldırdığı bildirildi. İrfan Can da PFDK'ya sevk edilirken, Atakan'ın rakibini sözlü olarak tahrik ettiği öne sürüldü. Göztepe camiası ve taraftarları ise sosyal medya üzerinden Atakan'a cezai işlem uygulanmasına sert tepki gösterdi. Atakan'ın ne kadar ceza alacağı henüz belirsiz.

KUPADA RAKİP KAHTA 02 SPOR

Ligde düşme hattında yer alan Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahne alacak. Sarı-kırmızılılar yarın Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncü Lig temsilcisi Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak.

Teknik direktör Nestor El Masetro'nun sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Maestro, kupada da yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kupa da bizim için oldukça önemli" dedi.

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Göztepe'de Atakan Rıdvan Çankaya şoku!
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