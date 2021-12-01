Inter, sahasında Spezia’yı rahat geçti!

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluğun favorilerinden Inter ile ligde son sıralardan uzaklaşmaya çalışan Spezia karşılaştı. Ev sahibi takım, 36. dakikada Roberto Gagliardini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Inter, ikinci yarıda da 58. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadeleye Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 69. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.