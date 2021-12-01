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Giriş Tarihi: 1.12.2021 23:34

Inter, sahasında Spezia'yı rahat geçti!

AA
Inter, sahasında Spezia’yı rahat geçti!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Spezia'yı 2-0 yendi. Mücadeleye Inter’de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 69. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluğun favorilerinden Inter ile ligde son sıralardan uzaklaşmaya çalışan Spezia karşılaştı. Ev sahibi takım, 36. dakikada Roberto Gagliardini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Inter, ikinci yarıda da 58. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadeleye Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 69. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Spezia'yı 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Mavi-siyahlı takım, puanını 34'e çıkarttı ve maç fazlasıyla ikinci basamağa yükseldi. Bu sezon 10. mağlubiyetini Inter karşısında alan Spezia ise 11 puanla 17. sırada kaldı.

Inter'in şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Milan, bu akşam Genoa'ya konuk olacak, lider Napoli de Sassuolo deplasmanına çıkacak.

Diğer yandan, bugün oynanan bir diğer karşılaşmada, Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Bologna'ya tek golle boyun eğdi. 25 puanla 5. sıradaki sarı-kırmızılı takım, 15. haftayı puansız kapattı.

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Inter, sahasında Spezia'yı rahat geçti!
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