Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar...

"6 MAÇLIĞINA KONUŞMAYALIM DEMİŞTİK"

"Yapılan çalışmaların selameti açısından 6 maçlığına konuşmayalım demiştik. Bunun 6 maç olmasının nedeni ise devre arasına kadar o kadar maç kalmasıydı. Bu yönetim kurulu kararı değil."