Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar...
Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:58 Son Güncelleme: 1.12.2021 17:02

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar...

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar...

Kulülper Birliği toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "14 kulüp olarak prensip kararı aldık ve hakemlerle alakalı konuşmayalım dedik. Bağlayıcı değildir bu ortak bir söylemdir." açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, toplantıyla ilgili bilgiler verdi.

"14 KULÜP OLARAK PRENSİP KARARI ALDIK..."

Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Toplantıda hakemlerle alakalı yaşanan sorunları görüştük. 14 kulüp olarak prensip kararı aldık ve hakemlerle alakalı konuşmayalım dedik. Bağlayıcı değildir bu ortak bir söylemdir."

"Kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemde futbolun problemlerinin çözülmesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"6 MAÇLIĞINA KONUŞMAYALIM DEMİŞTİK"

"Yapılan çalışmaların selameti açısından 6 maçlığına konuşmayalım demiştik. Bunun 6 maç olmasının nedeni ise devre arasına kadar o kadar maç kalmasıydı. Bu yönetim kurulu kararı değil."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan döviz kurları için peş peşe hamleler! Piyasaya müdahale geldi
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 için ilkler yaşanabilir! İşte masadaki sürpriz: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dolar kuru, faiz, enflasyon ve büyüme mesajı: Bu yoldan geri dönmeyeceğiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA