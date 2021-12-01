Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar...

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, toplantıyla ilgili bilgiler verdi.
"14 KULÜP OLARAK PRENSİP KARARI ALDIK..."
Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Toplantıda hakemlerle alakalı yaşanan sorunları görüştük. 14 kulüp olarak prensip kararı aldık ve hakemlerle alakalı konuşmayalım dedik. Bağlayıcı değildir bu ortak bir söylemdir."
"Kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemde futbolun problemlerinin çözülmesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."
"6 MAÇLIĞINA KONUŞMAYALIM DEMİŞTİK"
"Yapılan çalışmaların selameti açısından 6 maçlığına konuşmayalım demiştik. Bunun 6 maç olmasının nedeni ise devre arasına kadar o kadar maç kalmasıydı. Bu yönetim kurulu kararı değil."