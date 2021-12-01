Okan Kocuk pişman etti!

GALATASARAY'IN sezon başında bedelsiz olarak GZT Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk, 311 dakikadır kalesini gole kapattı. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Muslera'yı gölgede bıraktı. Okan, 11 maçta9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14karşılaşmada 17 gole engel olamayanMuslera'nın ortalaması ise 1.2. Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki 1 numara, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.