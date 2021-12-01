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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Okan Kocuk pişman etti!

Okan Kocuk pişman etti!
GALATASARAY'IN sezon başında bedelsiz olarak GZT Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk, 311 dakikadır kalesini gole kapattı. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Muslera'yı gölgede bıraktı. Okan, 11 maçta 9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14 karşılaşmada 17 gole engel olamayan Muslera'nın ortalaması ise 1.2. Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki 1 numara, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.

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Okan Kocuk pişman etti!
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