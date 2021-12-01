"Tüm cezalarla ilgili itirazda bulundu cezalara baktığımızda, verilen kararlar sanki Galatasaray, Galatasaray'la oynamış gibi..."





"KEREM İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"



Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Burak Elmas, "Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştık. Bartuğ Elmas'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Yaptığımız transferlerden son derece memnunum. Bazı oyuncularımız takıma çok çabuk uyum gösterdi. Değerini bulan her oyuncu gitmek isterse yollarımızı ayırabiliriz"