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Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:02 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:44

Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklaması: "Kendisiyle prensipte anlaşmaya vardık"

Son dakika: Burak Elmas’tan transfer açıklaması: Kendisiyle prensipte anlaşmaya vardık

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak Elmas, "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var." açıklamasını yaptı. Ayrıca Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu ile de prensipte anlaştıklarını duyurdu. İşte Burak Elmas'ın son dakika açıklamaları...

Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak Elmas, düzenlediği sohbet toplantısında "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var." açıklamalar yaptı. İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar...

"TFF'DE ÇÖZÜM İSTEMEYEN, ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN BESLENEN İSİMLER VAR"

TFF ile ilgili açıklama yapan Burak Elmas, "TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulamadır. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. TFF'de çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var." ifadelerini kullandı.

"FARKLI KARARLARIN VERİLMESİ TAMAMEN EĞİTİMSİZLİK..."

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Burak Elmas "Aynı pozisyonlara farklı kararların verilmesi tamamen eğitimsizlik... Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı" dedi.

SON DAKİKA - "SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Gizlice ses kaydı yapan gözlemcilerin olduğunu ifade eden Burak Elmas, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor."

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Burak Elmas, Mostafa Mohamed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

"Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?"

"Tüm cezalarla ilgili itirazda bulundu cezalara baktığımızda, verilen kararlar sanki Galatasaray, Galatasaray'la oynamış gibi..."

"KEREM İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Burak Elmas, "Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştık. Bartuğ Elmas'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Yaptığımız transferlerden son derece memnunum. Bazı oyuncularımız takıma çok çabuk uyum gösterdi. Değerini bulan her oyuncu gitmek isterse yollarımızı ayırabiliriz"

"KENDİLERİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDALAR"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu. Burak Elmas "Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar." dedi.

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