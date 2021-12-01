Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında futbol tarihe geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 turunda Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta penaltılar sonunda kazanan 6-5'lik skorla Hatayspor oldu. Eyüpspor, 19'da Enes Keskin ile 1-0 öne geçti. Hatayspor 74'de Fatih Kuruçuk ile eşitliği sağladı. Eyüpspor'da Taha Balcı 3'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.