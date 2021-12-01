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Giriş Tarihi: 1.12.2021 23:47 Son Güncelleme: 2.12.2021 00:01

Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında tarihe geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf kaleye geçti

Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında tarihe geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf kaleye geçti

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 turunda Hatayspor - Eyüpspor maçında benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Ev sahibi Hatayspor'un iki kalecisi de kırmızı kart gördü ve kaleye Senegalli golcü Mame Diouf geçti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 turunda Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Eyüpspor, 19'da Enes Keskin ile 1-0 öne geçti. Hatayspor 74'de Fatih Kuruçuk ile eşitliği sağladı. Eyüpspor'da Taha Balcı 3'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Hatayspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+6'da kırmızı kart görürken kaleye Senegalli golcü Mame Biram Diouf geçti.

Uzatmaları başında oyuna giren yedek kaleci Yavuz Boyar da 120'de kırmızı kart gördü ve Mame Biram Diouf bir kez daha kaleye geçti. Senegalli golcü penaltılarda takımının kalesini korudu.

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Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında tarihe geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf kaleye geçti
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