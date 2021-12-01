Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında tarihe geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf kaleye geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 turunda Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Eyüpspor, 19'da Enes Keskin ile 1-0 öne geçti. Hatayspor 74'de Fatih Kuruçuk ile eşitliği sağladı. Eyüpspor'da Taha Balcı 3'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Hatayspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+6'da kırmızı kart görürken kaleye Senegalli golcü Mame Biram Diouf geçti.

Uzatmaları başında oyuna giren yedek kaleci Yavuz Boyar da 120'de kırmızı kart gördü ve Mame Biram Diouf bir kez daha kaleye geçti. Senegalli golcü penaltılarda takımının kalesini korudu.