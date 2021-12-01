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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Soyunma odasında teke tek

VOLKAN DEMİR
Soyunma odasında teke tek

Başkan Ali Koç, futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Portekizli hoca ile soyunma odasında baş başa kaldı. Kalan 5 hafta için son uyarılarını yaptı

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalması sert rüzgârlar estirdi. Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan sarılacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı. Portekizli çalıştırıcı, sürekli rotasyon yapması ve takımın en iyi ismi İrfan Can'ı oyundan alması nedeniyle eleştirildi. Bu eleştirilerin dışında Başkan ve yönetimin de Pereira'ya tepkisi büyüyor. Galatasaray derbisi öncesi "Sonuç ne olursa olsun hocamızın arkasındayız" diyerek tüm eleştirilere set çeken Koç, maçtan sonra soluğu soyunma odasında aldı.

YA SERİ GALİBİYET YA DA YAPTIRIM
Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Başkan Koç ile Pereira, Gürsel Aksel Stadı'nda baş başa kaldı. Görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü. İkilinin yaptığı konuşmanın içeriğine dair detaylar sır olarak kaldı. Ancak kulislerde, Başkan'ın Pereira'ya son şansı verdiği, devre arasına karar galibiyet serisi istediği ve aksi halde yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını bildirdiği konuşuluyor.

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Soyunma odasında teke tek
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