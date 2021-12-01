Soyunma odasında teke tek

Başkan Ali Koç, futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Portekizli hoca ile soyunma odasında baş başa kaldı. Kalan 5 hafta için son uyarılarını yaptı
Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalması sert rüzgârlar estirdi. Son6 lig maçındatek galibiyetiniGalatasaray'akarşı alan sarılacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı. Portekizli çalıştırıcı, sürekli rotasyon yapması ve takımın en iyi ismi İrfan Can'ı oyundan alması nedeniyle eleştirildi. Bu eleştirilerin dışında Başkan ve yönetimin de Pereira'ya tepkisi büyüyor. Galatasaray derbisi öncesi "Sonuç ne olursaolsun hocamızın arkasındayız" diyerek tüm eleştirilere set çeken Koç, maçtan sonra soluğu soyunma odasında aldı.
YA SERİ GALİBİYET YA DA YAPTIRIM
Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Başkan Koç ile Pereira, Gürsel Aksel Stadı'nda baş başa kaldı. Görüşme neredeysegece yarısınakadar sürdü. İkilinin yaptığı konuşmanın içeriğine dair detaylar sır olarak kaldı. Ancak kulislerde, Başkan'ın Pereira'yason şansı verdiği, devrearasına karar galibiyet serisiistediği ve aksi halde yaptırımuygulamak zorunda kalacaklarınıbildirdiği konuşuluyor.