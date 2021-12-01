Tam kapasiteyle demir yumruk!

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında tribünleri dolduramamıştı. Ancak rakipleriyle puan farkını iyice artırması ve Avcı’nın yaptığı çağrıyla Adana Demirspor maçı kapalı gişe oynanacak
Trabzonspor'un namağlup liderliği, bordomavili taraftarların coşkusunu katladı. Taraftarlar, cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor. TFF'nin stadyumlara%100 seyirci alınmasıkararı sonrası evinde oynadığıilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günüAdana Demir ile yinebir final maçına çıkacağız.Taraftarlarımızınsabırlı bir şekilde destekvereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.
TS CLUB'LARDAN GELİR PLANI
Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadaryüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27bine ulaştığı ve doluluk oranınınyüzde 70'e yaklaştığı belirtildi. Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.
10 NUMARA ÇAĞRI!
TRABZONSPOR'DA son 3 maçta 3 gol atan Abdülkadir Ömür, taraftarlara çağrı yaptı. 22 yaşındaki 10 numara, "Üzücü günler geçirdim ama pes etmedim. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.
YUNUS MALLI'YA ÜÇ TALIP ÇIKTI
ALMAN ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var. 29 yaşındaki oyuncu için Giresunspor, ÇaykurRizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.