Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tam kapasiteyle demir yumruk!
Giriş Tarihi: 1.12.2021

Tam kapasiteyle demir yumruk!

YUNUS EMRE SEL
Tam kapasiteyle demir yumruk!

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında tribünleri dolduramamıştı. Ancak rakipleriyle puan farkını iyice artırması ve Avcı’nın yaptığı çağrıyla Adana Demirspor maçı kapalı gişe oynanacak

Trabzonspor'un namağlup liderliği, bordomavili taraftarların coşkusunu katladı. Taraftarlar, cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor. TFF'nin stadyumlara %100 seyirci alınması kararı sonrası evinde oynadığı ilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günü Adana Demir ile yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın sabırlı bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.

TS CLUB'LARDAN GELİR PLANI
Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadar yüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27 bine ulaştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi. Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.

10 NUMARA ÇAĞRI!
TRABZONSPOR'DA son 3 maçta 3 gol atan Abdülkadir Ömür, taraftarlara çağrı yaptı. 22 yaşındaki 10 numara, "Üzücü günler geçirdim ama pes etmedim. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.

YUNUS MALLI'YA ÜÇ TALIP ÇIKTI
ALMAN ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var. 29 yaşındaki oyuncu için Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Real Madrid'li yıldızdan Lionel Messi çıkışı! "Ballon d'Or'u hak etmedi, Ronaldo ve Benzema..."
Son dakika: Gaziantep'te 3 aylık bebek babası tarafından vahşice darp edildi! Bakanlık davaya müdahil olacak...
Son dakika | Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: "Abdullah Gül için görevlendirildi"
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika: İki askerimizi şehit etmişti! PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam kapasiteyle demir yumruk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA