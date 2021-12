Terim ve Yalçın toparlar ama Pereira’da ışık yok!

Pereira kadro tercihlerinde maceraya yelken açarak takıma zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray , zirve için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyorFenerbahçe yönetimi bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilse Vitor Pereira ile hiç beklemeden yollarını ayırırdı'Avrupa'da final mı oynayacaktık!' dediğinde hesap vermeliydi Pereira. Kritik Alanya maçında Valencia'yı, Kayseri maçında Sosa'yı neden oynatmadığını, derbide neden 3'lüye döndüğünü, önceki gün İrfan Can 'ı neden oyundan aldığını hiçbir F.Bahçe taraftarı anlamadı. Pereira'nın bunu en azından başkan Ali Koç 'a anlatması lazım. Beşiktaş'taki kötü gidiş için 'Çaresi nedir bilmiyoruz' cümlesini kuracak en son insan Sergen Yalçın olmalıydı. Bu yönüyle şaşırttı. Atiba , Welinton.. bu isimlerin 11'de artık yeri olmaması gerekiyor. Derbi öncesi Kasımpaşa ve Kayseri maçlarını kazanması gerekiyor.G.Saray bir proje diye yola çıktı. Bu sezon camiasında şampiyonluk kelimesini yüksek sesle telaffuz eden yok. Garip ama üzerlerinde böyle bir baskı da yok. Avrupa'da alınan sonuçlar hayal kurdurmaya devam ediyor. Ama ligdeki durum net bir başarısızlıktır.Pereira dışında Terim ve Yalçın'ın başarısız olmalarına rağmen kredileri var.G.Saray'ın genç kadrosu Avrupa'daki istikrarını maalesef lige taşıyamıyor. Fatih Terim 'in gereksiz yere yaptığı rotasyonlar G.Saray'ın oyun ve kadro istikrarına zarar veriyor. Sergen hoca, Beşiktaş'ı ligde toparlayacaktır.oyuncuların moral-motivasyonuna zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray, zirvenin en iyi yerinde olmak için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyor.Sergen Yalçın ve Fatih Terim için camialarının inancı ve kredisi var. Ama aynı şeyi Pereira için söylemek kolay değil. İlk döneminde de bir başarısı yoktu.Bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilseler Pereira ile yolları hemen ayırabileceklerini düşünüyorum. F.Bahçe'nin işi de bu yüzden çok kolay değil. İnanmadıkları bir teknik adamla devam etmeye çalışıyorlar.Sergen Yalçın'ın ne olursa olsun bir kredisi var. Geçen sene Beşiktaş hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı. Ama bu sene işler çok ters gitti. Önemli olan doğru teşhisler yapmak. Pjanic üst düzey bir kalite.Juventus'tan sonra Barcelona, Barcelona'dan sonra İstanbul'a gelen bir oyuncu burada işi sıkı tutar mı? Mümkün değil!Devamlı da sakatlanıyor.Müthiş güçlü olan Lukaku'nun yedeği Batshuayi de yürüyor. Pereira'nın baştan yanlış tercih olduğunu söylemiştim.Sonrasında Pereira'nın sistemi değiştirmesi, Mesut'u ön plana alması yönetim kararıydı. G.Saray, gençlere ağırlık verdi.İstanbul'un büyüklerinin ciddi seriler yapacak durumları yok. Bu yüzden belki de ligin en çabuk neticelenen sezonunu yaşayacağızArtık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk hayali kurmak biraz zor. Trabzonspor 'un bundan sonraki rakibi kendisidirGeride kalanlarınyetişip yetişmeyeceğine Trabzonsporkarar verecek. Avcı'nın namağluptakımı 7 maçlık galibiyet serisiyakalarken 3 İstanbullunundaha 4 maç arka arkaya kazanmışlığıyok. Ortada 24 hafta72 puan varken büyük harflicümle kurmaya gerek yok.Trabzon'u rakipleri iyi yönetilmiyor,kadro istikrarlarıyok. Avcı ise ezberlettiği 11'inekısıtlı kadrosuna rağmen doğrumüdahalelerle namağlup bir 14maçı geride bıraktı.Bu yüzdenKaragümrük maçının ardından söylediği,'Daha hiçbir şey kazanmadık' sözü mühim.Trabzonspor'un rakibiartık kendisidir. Avcı ve öğrencileri hata yapmadığısürece puan farkını korumayı sürdürürler.Devre arası sadece 3 büyükler değil, Trabzonsporda kadroya takviye yapacak. Bir gerçek de şu; 3büyüklerin Avrupa serüveni dolayısıylayaşadıkları fiziksel ve zihinsel yorgunlukları,haftada bir maç oynayanTrabzonspor fırsata çevirdi.BenTrabzonspor'u sezon başlamadanbir numaralı favori gösterdim.Avcı faktörü, iyi kadrosu ve Avrupa'daolmayışı bunun nedenleriydi.Ama ne olursa olsun ligin bu haftasındada bu kadar büyük farkı hiç tahmin etmemiştim.Bundan sonra İstanbul'un büyüklerinin ciddiseriler yapacak bir durumları yok. Bu yüzdenbelki de matematiksel olmasa da ligin en çabukneticelenen sezonu olacağı görüşündeyim.Bundan sonrası içinBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlukhayali kurmak çok zor. Matematikselolarak her şey mümkün görünsede saha performanslarınabakınca çok da mümküngörünmüyor.Her üç takımdakioyuncuların bu inancı taşıdıklarınıgörmüyorum.Ayrıca Trabzonspor'unbundan sonraki rakibikendisi.2010'daSneijder, 2013'te Ribery de Altın Top'u haketmişti. Geçen sezon Lewandowski hakettiğinde ödülün iptal edilmesi de anlamsızdı.Messi'nin istatistikleri parlak, evet CopaAmerica da kazandı ama Altın Top ödülüsponsor İspanyol-Fransız medyası baskısıaltında görkemli bir galadan başka bir şeydeğil gözümde.ŞampiyonlarLigi'ni Chelsea, La Liga'yı Atletico, AvrupaŞampiyonası'nı İtalya kazandı.Messi benimiçin kazandığı her seneki Ballon d'Or'u haketmiştir. Kalitesini tartışmam.Ballon d'Orödülünü Messi hak etmedi. Son yıllarınen büyük golcüsü olan Lewandowski buödülü almalıydı. Messi'nin ödülü almasındaen büyük etken PSG Kulübü oldu.Ballon d'Or'u Fransızlar dağıtmıyor mu?Messi de Paris'te oynadığı için torpille buödülü aldı.Bu yalnızca takımperformansıyla alakalı değil, GüneyAmerika'da 28 yıl sonra Arjantin'inşampiyonluğunu da içeriyor. Millitakımda da önemli bir işe imzaattı.Hayırdemem ama iki kişiye aynı andaödül verilseydi Lewandowski debir o kadar hak etti.