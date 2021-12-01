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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Terim ve Yalçın toparlar ama Pereira’da ışık yok!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Terim ve Yalçın toparlar ama Pereira’da ışık yok!

Sabah Spor yazarları, lider Trabzonspor’un kazandığı, arkasındaki 9 takımın ise hepsinin puan kaybettiği bol sürprizli haftayı değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN
Pereira kadro tercihlerinde maceraya yelken açarak takıma zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray, zirve için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyor

ALİ GÜLTİKEN
Fenerbahçe yönetimi bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilse Vitor Pereira ile hiç beklemeden yollarını ayırırdı

SORU: Fatih Terim, Vitor Pereira ve Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de bu kadar başarısız iken takımlarının başında kalmaları normal mi? 3 teknik adam için neler söylersiniz?

BÜLENT TİMURLENK: 'Avrupa'da final mı oynayacaktık!' dediğinde hesap vermeliydi Pereira. Kritik Alanya maçında Valencia'yı, Kayseri maçında Sosa'yı neden oynatmadığını, derbide neden 3'lüye döndüğünü, önceki gün İrfan Can'ı neden oyundan aldığını hiçbir F.Bahçe taraftarı anlamadı. Pereira'nın bunu en azından başkan Ali Koç'a anlatması lazım. Beşiktaş'taki kötü gidiş için 'Çaresi nedir bilmiyoruz' cümlesini kuracak en son insan Sergen Yalçın olmalıydı. Bu yönüyle şaşırttı. G.Saray ve F.Bahçe'de kadro istikrarı yok ama Sergen Yalçın'da da bazı mevkilerde isim ısrarı var. Alex, Atiba, Welinton.. bu isimlerin 11'de artık yeri olmaması gerekiyor. Derbi öncesi Kasımpaşa ve Kayseri maçlarını kazanması gerekiyor. Kazanamazsa ayrılık kararını kendi verir. G.Saray bir proje diye yola çıktı. Bu sezon camiasında şampiyonluk kelimesini yüksek sesle telaffuz eden yok. Garip ama üzerlerinde böyle bir baskı da yok. Avrupa'da alınan sonuçlar hayal kurdurmaya devam ediyor. Ama ligdeki durum net bir başarısızlıktır. Daha dün kurulmuş takımın futbolcularına sürekli 'x-y-z'den teklif var' manşetleri atılması o 3 yıl vadeli planlarına gölge düşürür.



LEVENT TÜZEMEN: Pereira dışında Terim ve Yalçın'ın başarısız olmalarına rağmen kredileri var. Yalçın, iki kupalı takımın hocası. Terim ise Avrupa'da yenilgisiz lider olarak gidiyor. G.Saray'ın genç kadrosu Avrupa'daki istikrarını maalesef lige taşıyamıyor. Fatih Terim'in gereksiz yere yaptığı rotasyonlar G.Saray'ın oyun ve kadro istikrarına zarar veriyor. Sergen hoca, Beşiktaş'ı ligde toparlayacaktır. Ligin en geniş ve en kaliteli kadrosuna sahip Pereira ise sürekli kadro tercihlerinde maceraya yelken açarak oyuncuların moral-motivasyonuna zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray, zirvenin en iyi yerinde olmak için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyor.

F.BAHÇE İNANMADIĞI BİR HOCAYLA ÇALIŞIYOR

ALİ GÜLTİKEN: Sergen Yalçın ve Fatih Terim için camialarının inancı ve kredisi var. Ama aynı şeyi Pereira için söylemek kolay değil. İlk döneminde de bir başarısı yoktu. Yönetimin de Pereira konusunda ciddi bir ikilemde olduğunu düşünüyorum. Bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilseler Pereira ile yolları hemen ayırabileceklerini düşünüyorum. F.Bahçe'nin işi de bu yüzden çok kolay değil. İnanmadıkları bir teknik adamla devam etmeye çalışıyorlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sergen Yalçın'ın ne olursa olsun bir kredisi var. Geçen sene Beşiktaş hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı. Ama bu sene işler çok ters gitti. Önemli olan doğru teşhisler yapmak. Pjanic üst düzey bir kalite. Böyle bir futbolcuyu neden Barcelona bırakıyor? Fizik sorunu… Juventus'tan sonra Barcelona, Barcelona'dan sonra İstanbul'a gelen bir oyuncu burada işi sıkı tutar mı? Mümkün değil! Alex Teixeira için de aynı şeyleri söyledim. Devamlı da sakatlanıyor. Leicester, Ghezzal'ı niye bıraktı? Çünkü 'Bu gücünle Premier Lig'de oynayamazsın' dedi… Müthiş güçlü olan Lukaku'nun yedeği Batshuayi de yürüyor. Pereira'nın baştan yanlış tercih olduğunu söylemiştim. Yönetim, G.Saray maçı öncesi Pereira ile yolları ayırmalıydı. Sonrasında Pereira'nın sistemi değiştirmesi, Mesut'u ön plana alması yönetim kararıydı. G.Saray, gençlere ağırlık verdi. O da ligde kötü gidiyor ama Avrupa'da iyi. Ne yapacaklarını göreceğiz.

İSTANBUL'UN BÜYÜKLERİ ARTIK SERİ YAPAMAZ!

ÖMER ÜRÜNDÜL
İstanbul'un büyüklerinin ciddi seriler yapacak durumları yok. Bu yüzden belki de ligin en çabuk neticelenen sezonunu yaşayacağız

ALİ GÜLTİKEN
Artık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk hayali kurmak biraz zor. Trabzonspor'un bundan sonraki rakibi kendisidir

SORU: Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 14, Beşiktaş'a 16 puan fark attı.. Bu tabloya bakarsak bundan sonra neler olabilir?

BÜLENT TİMURLENK: Geride kalanların yetişip yetişmeyeceğine Trabzonspor karar verecek. Avcı'nın namağlup takımı 7 maçlık galibiyet serisi yakalarken 3 İstanbullunun daha 4 maç arka arkaya kazanmışlığı yok. Ortada 24 hafta 72 puan varken büyük harfli cümle kurmaya gerek yok. Trabzon'u rakipleri iyi yönetilmiyor, kadro istikrarları yok. Avcı ise ezberlettiği 11'ine kısıtlı kadrosuna rağmen doğru müdahalelerle namağlup bir 14 maçı geride bıraktı. 8 puan öndeyken kaybettiği şampiyonluk yarışından Avcı çok şey öğrenmiştir. Bu yüzden Karagümrük maçının ardından söylediği, 'Daha hiçbir şey kazanmadık' sözü mühim.



LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'un rakibi artık kendisidir. Avcı ve öğrencileri hata yapmadığı sürece puan farkını korumayı sürdürürler. Devre arası sadece 3 büyükler değil, Trabzonspor da kadroya takviye yapacak. Bir gerçek de şu; 3 büyüklerin Avrupa serüveni dolayısıyla yaşadıkları fiziksel ve zihinsel yorgunlukları, haftada bir maç oynayan Trabzonspor fırsata çevirdi. Ligin akışına artık Trabzonspor karar verecek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben Trabzonspor'u sezon başlamadan bir numaralı favori gösterdim. Avcı faktörü, iyi kadrosu ve Avrupa'da olmayışı bunun nedenleriydi. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a baktığımız zaman ise Avrupa ile açılan büyük fizik gücü farkı yüzünden çarşambapazar maçları onlara iyice fiziki hasar getirecekti. Ama ne olursa olsun ligin bu haftasında da bu kadar büyük farkı hiç tahmin etmemiştim. Bundan sonra İstanbul'un büyüklerinin ciddi seriler yapacak bir durumları yok. Bu yüzden belki de matematiksel olmasa da ligin en çabuk neticelenen sezonu olacağı görüşündeyim.

ALİ GÜLTİKEN: Bundan sonrası için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk hayali kurmak çok zor. Matematiksel olarak her şey mümkün görünse de saha performanslarına bakınca çok da mümkün görünmüyor. Bir de işin bu kadar puan farkının yarattığı psikolojik ve inanç tarafı var. Her üç takımdaki oyuncuların bu inancı taşıdıklarını görmüyorum. Ayrıca Trabzonspor'un bundan sonraki rakibi kendisi. Temposunu ve kazanma iradesini düşürmezse önü açık görünüyor.

MESSİ'YE PARİS TORPİLİ YAPILDI

SORU: Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi kazandı. Oylamada Bayern Münih'ten Lewandowski 2'nci, Chelsea'den Jorginho 3'üncü sırayı aldı. Tartışmalar var.. Messi hak etti mi?

BÜLENT TİMURLENK: 2010'da Sneijder, 2013'te Ribery de Altın Top'u hak etmişti. Geçen sezon Lewandowski hak ettiğinde ödülün iptal edilmesi de anlamsızdı. Messi'nin istatistikleri parlak, evet Copa America da kazandı ama Altın Top ödülü sponsor İspanyol-Fransız medyası baskısı altında görkemli bir galadan başka bir şey değil gözümde. Avrupa kıtası dışından oyunculara yıllar boyunca statü gereği ödül vermeyip, Maradona'yı Altın Top'suz bırakan bir organizasyondan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea, La Liga'yı Atletico, Avrupa Şampiyonası'nı İtalya kazandı. Tebrikler Copa America'yı kazanan Messi!



ÖMER ÜRÜNDÜL: Messi benim için kazandığı her seneki Ballon d'Or'u hak etmiştir. Kalitesini tartışmam.

LEVENT TÜZEMEN: Ballon d'Or ödülünü Messi hak etmedi. Son yılların en büyük golcüsü olan Lewandowski bu ödülü almalıydı. Messi'nin ödülü almasında en büyük etken PSG Kulübü oldu. Ballon d'Or'u Fransızlar dağıtmıyor mu? Messi de Paris'te oynadığı için torpille bu ödülü aldı.

ALİ GÜLTİKEN: Bu yalnızca takım performansıyla alakalı değil, Güney Amerika'da 28 yıl sonra Arjantin'in şampiyonluğunu da içeriyor. Milli takımda da önemli bir işe imza attı. Bu yüzden yerine oturmuş gibi görünüyor. Hayır demem ama iki kişiye aynı anda ödül verilseydi Lewandowski de bir o kadar hak etti.

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Terim ve Yalçın toparlar ama Pereira’da ışık yok!
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