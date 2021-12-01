Terim ve Yalçın toparlar ama Pereira’da ışık yok!

Sabah Spor yazarları, lider Trabzonspor’un kazandığı, arkasındaki 9 takımın ise hepsinin puan kaybettiği bol sürprizli haftayı değerlendirdi
LEVENT TÜZEMEN
Pereira kadro tercihlerinde maceraya yelken açarak takıma zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray, zirve için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyor
ALİ GÜLTİKEN
Fenerbahçe yönetimi bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilse Vitor Pereira ile hiç beklemeden yollarını ayırırdı
SORU: Fatih Terim, Vitor Pereira veSergen Yalçın'ın Süper Lig'de bukadar başarısız iken takımlarınınbaşında kalmaları normal mi? 3 teknikadam için neler söylersiniz?
BÜLENT TİMURLENK: 'Avrupa'da final mı oynayacaktık!' dediğinde hesap vermeliydi Pereira. Kritik Alanya maçında Valencia'yı, Kayseri maçında Sosa'yı neden oynatmadığını, derbide neden 3'lüye döndüğünü, önceki gün İrfan Can'ı neden oyundan aldığını hiçbir F.Bahçe taraftarı anlamadı. Pereira'nın bunu en azından başkan Ali Koç'a anlatması lazım. Beşiktaş'taki kötü gidiş için 'Çaresi nedir bilmiyoruz' cümlesini kuracak en son insan Sergen Yalçın olmalıydı. Bu yönüyle şaşırttı. G.Saray veF.Bahçe'de kadroistikrarı yok amaSergen Yalçın'da dabazı mevkilerde isimısrarı var. Alex, Atiba, Welinton.. bu isimlerin 11'de artık yeri olmaması gerekiyor. Derbi öncesi Kasımpaşa ve Kayseri maçlarını kazanması gerekiyor. Kazanamazsa ayrılıkkararını kendi verir. G.Saray bir proje diye yola çıktı. Bu sezon camiasında şampiyonluk kelimesini yüksek sesle telaffuz eden yok. Garip ama üzerlerinde böyle bir baskı da yok. Avrupa'da alınan sonuçlar hayal kurdurmaya devam ediyor. Ama ligdeki durum net bir başarısızlıktır. Daha dün kurulmuştakımın futbolcularınasürekli 'x-y-z'den teklifvar' manşetleri atılmasıo 3 yıl vadeliplanlarına gölgedüşürür.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira dışında Terim ve Yalçın'ın başarısız olmalarına rağmen kredileri var. Yalçın, iki kupalı takımınhocası. Terim ise Avrupa'da yenilgisizlider olarak gidiyor. G.Saray'ın genç kadrosu Avrupa'daki istikrarını maalesef lige taşıyamıyor. Fatih Terim'in gereksiz yere yaptığı rotasyonlar G.Saray'ın oyun ve kadro istikrarına zarar veriyor. Sergen hoca, Beşiktaş'ı ligde toparlayacaktır. Ligin engeniş ve en kalitelikadrosuna sahipPereira ise süreklikadro tercihlerindemaceraya yelkenaçarak oyuncuların moral-motivasyonuna zarar veriyor. Beşiktaş ve G.Saray, zirvenin en iyi yerinde olmak için mücadele edecektir. F.Bahçe'de o ışık görünmüyor.
F.BAHÇE İNANMADIĞI BİR HOCAYLA ÇALIŞIYOR
ALİ GÜLTİKEN: Sergen Yalçın ve Fatih Terim için camialarının inancı ve kredisi var. Ama aynı şeyi Pereira için söylemek kolay değil. İlk döneminde de bir başarısı yoktu. Yönetiminde Pereira konusunda ciddi bir ikilemde olduğunudüşünüyorum. Bugün ikna olabilecekleri bir teknik adam üzerinde karar verebilseler Pereira ile yolları hemen ayırabileceklerini düşünüyorum. F.Bahçe'nin işi de bu yüzden çok kolay değil. İnanmadıkları bir teknik adamla devam etmeye çalışıyorlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sergen Yalçın'ın ne olursa olsun bir kredisi var. Geçen sene Beşiktaş hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazandı. Ama bu sene işler çok ters gitti. Önemli olan doğru teşhisler yapmak. Pjanic üst düzey bir kalite. Böyle bir futbolcuyu nedenBarcelona bırakıyor? Fizik sorunu… Juventus'tan sonra Barcelona, Barcelona'dan sonra İstanbul'a gelen bir oyuncu burada işi sıkı tutar mı? Mümkün değil! Alex Teixeiraiçin de aynı şeyleri söyledim. Devamlı da sakatlanıyor. Leicester, Ghezzal'ı niye bıraktı?Çünkü 'Bu gücünle Premier Lig'de oynayamazsın'dedi… Müthiş güçlü olan Lukaku'nun yedeği Batshuayi de yürüyor. Pereira'nın baştan yanlış tercih olduğunu söylemiştim. Yönetim, G.Saray maçı öncesiPereira ile yolları ayırmalıydı. Sonrasında Pereira'nın sistemi değiştirmesi, Mesut'u ön plana alması yönetim kararıydı. G.Saray, gençlere ağırlık verdi. O da ligde kötü gidiyorama Avrupa'da iyi. Ne yapacaklarını göreceğiz.
İSTANBUL'UN BÜYÜKLERİ ARTIK SERİ YAPAMAZ!
ÖMER ÜRÜNDÜL
İstanbul'un büyüklerinin ciddi seriler yapacak durumları yok. Bu yüzden belki de ligin en çabuk neticelenen sezonunu yaşayacağız
ALİ GÜLTİKEN
Artık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk hayali kurmak biraz zor. Trabzonspor'un bundan sonraki rakibi kendisidir
SORU: Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 12,Galatasaray'a 14, Beşiktaş'a 16 puan farkattı.. Bu tabloya bakarsak bundan sonraneler olabilir?
BÜLENT TİMURLENK: Geride kalanlarınyetişip yetişmeyeceğine Trabzonsporkarar verecek. Avcı'nın namağluptakımı 7 maçlık galibiyet serisiyakalarken 3 İstanbullunundaha 4 maç arka arkaya kazanmışlığıyok. Ortada 24 hafta72 puan varken büyük harflicümle kurmaya gerek yok.Trabzon'u rakipleri iyi yönetilmiyor,kadro istikrarlarıyok. Avcı ise ezberlettiği 11'inekısıtlı kadrosuna rağmen doğrumüdahalelerle namağlup bir 14maçı geride bıraktı. 8 puan öndeykenkaybettiği şampiyonluk yarışındanAvcı çok şey öğrenmiştir. Bu yüzdenKaragümrük maçının ardından söylediği,'Daha hiçbir şey kazanmadık' sözü mühim.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'un rakibiartık kendisidir. Avcı ve öğrencileri hata yapmadığısürece puan farkını korumayı sürdürürler.Devre arası sadece 3 büyükler değil, Trabzonsporda kadroya takviye yapacak. Bir gerçek de şu; 3büyüklerin Avrupa serüveni dolayısıylayaşadıkları fiziksel ve zihinsel yorgunlukları,haftada bir maç oynayanTrabzonspor fırsata çevirdi. Liginakışına artık Trabzonsporkarar verecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: BenTrabzonspor'u sezon başlamadanbir numaralı favori gösterdim.Avcı faktörü, iyi kadrosu ve Avrupa'daolmayışı bunun nedenleriydi.Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a baktığımızzaman ise Avrupa ile açılanbüyük fizik gücü farkı yüzünden çarşambapazarmaçları onlara iyice fiziki hasar getirecekti.Ama ne olursa olsun ligin bu haftasındada bu kadar büyük farkı hiç tahmin etmemiştim.Bundan sonra İstanbul'un büyüklerinin ciddiseriler yapacak bir durumları yok. Bu yüzdenbelki de matematiksel olmasa da ligin en çabukneticelenen sezonu olacağı görüşündeyim.
ALİ GÜLTİKEN: Bundan sonrası içinBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlukhayali kurmak çok zor. Matematikselolarak her şey mümkün görünsede saha performanslarınabakınca çok da mümküngörünmüyor. Bir de işin bukadar puan farkının yarattığıpsikolojik ve inançtarafı var. Her üç takımdakioyuncuların bu inancı taşıdıklarınıgörmüyorum.Ayrıca Trabzonspor'unbundan sonraki rakibikendisi. Temposunuve kazanma iradesinidüşürmezseönü açıkgörünüyor.
MESSİ'YE PARİS TORPİLİ YAPILDI
SORU: Avrupa'da yılınfutbolcusuna verilen "AltınTop" (Ballon d'Or) ödülünü,Paris Saint-Germain'in yıldızıMessi kazandı. Oylamada BayernMünih'ten Lewandowski 2'nci,Chelsea'den Jorginho 3'üncü sırayıaldı. Tartışmalar var.. Messi hak etti mi?
BÜLENT TİMURLENK: 2010'daSneijder, 2013'te Ribery de Altın Top'u haketmişti. Geçen sezon Lewandowski hakettiğinde ödülün iptal edilmesi de anlamsızdı.Messi'nin istatistikleri parlak, evet CopaAmerica da kazandı ama Altın Top ödülüsponsor İspanyol-Fransız medyası baskısıaltında görkemli bir galadan başka bir şeydeğil gözümde. Avrupa kıtası dışındanoyunculara yıllar boyunca statügereği ödül vermeyip, Maradona'yıAltın Top'suz bırakan bir organizasyondanbahsediyoruz. ŞampiyonlarLigi'ni Chelsea, La Liga'yı Atletico, AvrupaŞampiyonası'nı İtalya kazandı. TebriklerCopa America'yı kazanan Messi!
ÖMER ÜRÜNDÜL: Messi benimiçin kazandığı her seneki Ballon d'Or'u haketmiştir. Kalitesini tartışmam.
LEVENT TÜZEMEN: Ballon d'Orödülünü Messi hak etmedi. Son yıllarınen büyük golcüsü olan Lewandowski buödülü almalıydı. Messi'nin ödülü almasındaen büyük etken PSG Kulübü oldu.Ballon d'Or'u Fransızlar dağıtmıyor mu?Messi de Paris'te oynadığı için torpille buödülü aldı.
ALİ GÜLTİKEN: Bu yalnızca takımperformansıyla alakalı değil, GüneyAmerika'da 28 yıl sonra Arjantin'inşampiyonluğunu da içeriyor. Millitakımda da önemli bir işe imzaattı. Bu yüzden yerine oturmuşgibi görünüyor. Hayırdemem ama iki kişiye aynı andaödül verilseydi Lewandowski debir o kadar hak etti.