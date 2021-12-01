Trabzonspor'un namağlup liderliği, Bordo-Mavili taraftarların coşkusunu katladı. Taraftarlar, cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor. TFF'nin stadyumlara %100 seyirci alınması kararı sonrası evinde oynadığı ilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günü Adana Demir ile yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın sabırlı bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.

Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadar yüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27 bine ulaştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi. Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.

Bu arada Trabzonspor'da son 3 maçta 3 gol atan Abdülkadir Ömür, taraftarlara çağrı yaptı. 22 yaşındaki 10 numara, "Üzücü günler geçirdim ama pes etmedim. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.

YUNUS MALLI'YA ÜÇ TALIP ÇIKTI

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var. 29 yaşındaki oyuncu için Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.