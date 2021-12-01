Ümraniye’yi mesken tuttu!

İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren lodos, Beşiktaş'ın antrenmanını da etkiledi. Siyahbeyazlılardün saha çalışmasıgerçekleştiremezken,idman salona alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki günün ardından dün de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek antrenmanı izledi.
Yalçın gençlere sarıldı
BEŞIKTAŞ'TA 4-0'lık Giresun yenilgisinin ardından Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçında kritik değişiklikler bekleniyor. Kartal'da Rıdvan'ın, Umut'un yerine sol bekte görev yapması, sakatlığı bulunan Alex'in yokluğunda ise Can Bozdoğan'ın oynaması planlanıyor. Sakatlıktan yeni çıkan Serdar'ın da stopere geçmesi gündemde.