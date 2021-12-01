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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Ümraniye’yi mesken tuttu!

Ümraniye’yi mesken tuttu!
İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren lodos, Beşiktaş'ın antrenmanını da etkiledi. Siyahbeyazlılar dün saha çalışması gerçekleştiremezken, idman salona alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki günün ardından dün de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek antrenmanı izledi.

Yalçın gençlere sarıldı
BEŞIKTAŞ'TA 4-0'lık Giresun yenilgisinin ardından Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçında kritik değişiklikler bekleniyor. Kartal'da Rıdvan'ın, Umut'un yerine sol bekte görev yapması, sakatlığı bulunan Alex'in yokluğunda ise Can Bozdoğan'ın oynaması planlanıyor. Sakatlıktan yeni çıkan Serdar'ın da stopere geçmesi gündemde.

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Ümraniye’yi mesken tuttu!
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