CR7’den Messi’ye göndermeli yorum

PSG'NİN yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, 7. kez kazanırken; Arjantinli oyuncunun bunu hak etmediği şeklindeki yorumlar yapılmıştı. Törene katılmayan Cristiano Ronaldo da tepki gösterenlerden biri. Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesi gerektiği ile ilgili yapılan bir yorumda "Messigibi hak etmeden ödüller almak, sahtemutluluktur, gurur değildir" ifadesi yer aldı. Ronaldo da bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" notunu düştü.