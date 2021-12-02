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Giriş Tarihi: 2.12.2021

CR7’den Messi’ye göndermeli yorum

CR7’den Messi’ye göndermeli yorum
PSG'NİN yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, 7. kez kazanırken; Arjantinli oyuncunun bunu hak etmediği şeklindeki yorumlar yapılmıştı. Törene katılmayan Cristiano Ronaldo da tepki gösterenlerden biri. Bir instagram hesabında ödülün neden Messi'ye verilmemesi gerektiği ile ilgili yapılan bir yorumda "Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir" ifadesi yer aldı. Ronaldo da bu paylaşımı beğendi ve altına "Gerçekler" notunu düştü.

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CR7’den Messi’ye göndermeli yorum
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