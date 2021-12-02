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Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:55

Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü

AA
Fenerbahçe’de Rizespor mesaisi sürdü

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe ile berabere kalan ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı ve pas organizasyonlarıyla sürdüğü bildirildi.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürdü
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