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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:38

Francesco Farioli kimdir? Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli kaç yaşında, nereli ve hangi takımları yönetti?

Francesco Farioli kimdir? Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli kaç yaşında, nereli ve hangi takımları yönetti?

Francesco Faioli, Fatih Karagümrük takımıyla gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan genç teknik adamın kariyeri ise merak konusu oluyor. Futbolseverler, Farioli kimdir? Francesco Farioli kaç yaşında, nereli ve hangi takımları yönetti sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

Francesco Farioli kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları yönetti soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Farioli, Karagümrük teknik direktörlüğünde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti.

FRANCESCO FERİOLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1989

Nereli: Barga, İtalya

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti

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Francesco Farioli kimdir? Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli kaç yaşında, nereli ve hangi takımları yönetti?
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