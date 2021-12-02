Fuat Çapa Samsunspor’un hedefini açıkladı

"DEVREYE İLK 6'DA GİRERSEK BAŞARILI BİR DEVRE GEÇİRDİK DİYEBİLİRİZ"

Hedeflerin ilk yarıyı play-off potasında bitirmek olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Devreye kadar 5 maç var. Bu maçlara maç maç bakmak lazım. 15 puanın hepsini almak istiyoruz ama rakiplerimiz de bu puanları almak istiyor. Bu gayet normal. Rakipler 5 maçın 3 tanesini alıp, 2 tanesini kaybetmek istemez. Herkes her maçta galip gelmek ister. Biz geriden geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Rakiplerden daha çok mücadele etmemiz ve istememiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Önemli olan ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.





"FİZİKSEL OLARAK OLMASI GEREKEN YERDE DEĞİLİZ"

Takımın fiziksel seviyesini yukarı çıkarmak için uğraş verdiklerine değinen Fuat Çapa, "Fiziksel olarak hala olması gereken seviyede değiliz. Bunun için de idmanları ona göre planlıyoruz. Çok fazla yükleme oyuncuların sakatlanmasına neden oluyor. Bu yüzden de bunu engellemeye çalışıyoruz. Hafta içi ve dışı maçlar oynadık. Önümüzdeki hafta da 8 günde 3 maç oynayacağız. Amacımız, mevcut olan kadroyu sakatsız bir şekilde o karşılaşmalara hazırlamak. Şu anda futbolcuların fiziksel olarak hazır olması da mümkün değil. Sezon başı hazırlık geçirmeyen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular, tekrar sakatlanıp dönen oyuncu sayısı biraz fazla. Onları bahane göstermeye ya da odaklanmaya gerek yok. Mevcut olan şartlar içerisinde en iyisini nasıl yaparız ona odaklanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de az sakat vererek, bu devreyi tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.