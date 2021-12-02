Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray gözünü Mısırlı yıldıza dikti! Fatih Terim onu takımda istiyor...
Giriş Tarihi: 2.12.2021 09:02 Son Güncelleme: 2.12.2021 09:08

Galatasaray gözünü Mısırlı yıldıza dikti! Fatih Terim onu takımda istiyor...

Galatasaray gözünü Mısırlı yıldıza dikti! Fatih Terim onu takımda istiyor...

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Takımda bazı isimlerin gönderileceği iddia edilirken diğer yandan transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet, Galatasaray'ın radarında. Premier Lig'de Aston Villa'da forma giyen oyuncu için temasa geçilecek.

Ara transfer dönemi için Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı oyuncuların gönderileceği ifade edilirken diğer yandan takıma yeni transferlerin de yapılması bekleniyor.

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Premier Lig'de Aston Villa'da forma giyen Mısırlı oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye dikti. Bir dönemler Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, Steven Gerrard'ın takımın başına gelmesinden sonra takımda düşünülmediği iddia edildi.

İddiaya göre Mısırlı oyuncunun menajeri ve Galatasaray bir görüşme gerçekleştirdi. Fatih Terim'in eski gözdesi olan Trezeguet, uzun süren sakatlığının ardından Ekim ayında tekrar takıma döndü fakat kadroda yer bulmakta zorluk yaşıyor. Oyuncunun bu sebeple Galatasaray'a da sıcak baktığı ifade ediliyor.

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Trezeguet'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Trezeguet'nin fiyatının 4-5 milyon euro'ya kadar indiği belirtiliyor. 2017-19 sezonlarında Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, 71 maçta 25 gol atıp 17 asist yapmıştı.

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Galatasaray gözünü Mısırlı yıldıza dikti! Fatih Terim onu takımda istiyor...
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