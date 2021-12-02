Galatasaray’da Sacha Boey’den haber var! Geri dönüş tarihi...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı genç oyuncu Sacha Boey, uzun süreli sakatlığının ardından Türkiye'ye dönüyor. Son günlerde tedavisine Fransa'da devam edilen Fransız oyuncunun dönüş tarihi belirsiz bir duruma ulaşmıştı.
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'un, 12 Aralık tarihinde İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı forması ile 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.