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Giriş Tarihi: 2.12.2021 17:43 Son Güncelleme: 2.12.2021 17:57

Galatasaray'da Sacha Boey'den haber var! Geri dönüş tarihi...

Galatasaray’da Sacha Boey’den haber var! Geri dönüş tarihi...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılıların yeni transferleri arasında taraftarın gözüne giren ilk isim olmuştu. Galatasaray'da 7 maça çıkan Fransız oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Tedavisine Fransa'da devam edilen Boey'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı genç oyuncu Sacha Boey, uzun süreli sakatlığının ardından Türkiye'ye dönüyor. Son günlerde tedavisine Fransa'da devam edilen Fransız oyuncunun dönüş tarihi belirsiz bir duruma ulaşmıştı.

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'un, 12 Aralık tarihinde İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı forması ile 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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Galatasaray'da Sacha Boey'den haber var! Geri dönüş tarihi...
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