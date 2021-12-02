Lionel Messi’nin başı dertte! Yıkım kararı olan oteli için...

Bu sezon Barcelona'da flaş bir şekilde ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Messi, takımdaki performansıyla eleştiriler alsa da son lig maçında 3 asist yaparak taraftarın beğenisini kazandı. Fakat Messi'nin başı saha dışında dertte...
RONALDO GİBİ MESSİ DE SAHA DIŞI YATIRIMLARI İÇİN ÇALIŞIYOR
Cristiano Ronaldo gibi Lionel Messi de geleceğe yönelik çeşitli yatırımlar yaparak saha dışında da sıkı bir şekilde çalışıyor. Ancak gerçek şu ki, tüm anlaşmalar Messi'nin istediği gibi gitmedi.
MESSİ'NİN BAŞI DERTTE
İspanya'da çarşamba günü, Messi'nin ticari yatırımlarından birinin yanlış gittiği ortaya çıktı. Messi'nin, 2017 yılında 30 milyon avro karşılığında satın aldığı otellerden birinin yıkım kararının olduğu söyleniyor. Söz konusu otel işletmesi, Barselona'nın güneyinde bulunan ve 77 odalı dört yıldızlı bir otel...
'El Confidencial'a göre Lionel Messi'nin, kentsel standartlara uymadığı ve Ayuntamiento de Sitges'in yıkım emrini zaten vermiş olduğunu bilmeden alanı satın almış olduğu ifade edildi.
Satın alma sırasında, otelin önceki sahibinin (Francisco Sánchez Rodríguez) usulsüzlükleri ve yıkım emrini zaten bildiği, ancak yine de "yaptırım prosedürlerini" garanti etmiş olsa bile, satışa devam ettiği yazıldı. Kentsel nedenler veya "mekanla ilişkili kentsel yasallığın restorasyonu için prosedürler" o dönem bir yasal işlem bulunmuyordu.
İddialarla karşı karşıya kalan Sánchez Rodríguez, yıkım emri olmadığını, ancak Ayuntamiento'nun farklı bir anlayışı olduğunu ve gereken şartları yasal çerçeveler içerisinde yerine getirdiklerini ifade etti.