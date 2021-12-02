Pereira gidiyor a planı Bilic

Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği ancak Çin kulübü Beijing Guoan ile tazminat sorununu çözemediği için getiremediği Hırvat çalıştırıcıyla yeniden temasa geçti. Diğer adaylar ise Farioli ve Ömer Erdoğan
Göztepe beraberliği sonrası İstanbul'a dönmeyi beklemeden Gürsel AkselStadı'nda Vitor Pereira'yaültimatom veren Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için kollarını sıvadı. Portekizli hoca ve ekibinin ÇaykurRizespor karşısındaalınacak beraberliktedahi takımın başında kalma şansı sıfır olarak belirtiliyor. Daha önce Türkiye'den Karagümrük'ün genç teknik direktörü Francesco Farioli'yi gündemine alan Fenerbahçe, bu kez rotasını Çin'e çevirdi.
OCAK AYI İÇİN SÖZ ALMIŞTI!
Sezon başında temas kurulan Slaven Bilic için ikinci kez harekete geçildi. Hırvat teknik adam, Pereira'dan önce düşünülmüş ancak Beijing Guoan ile tazminat sorununu çözemediği için görevden ayrılamamıştı. Hırvat hoca, ocakayı için Çin kulübü yetkililerindensöz almıştı. Fenerbahçe, Pereira ile beklenen çıkışı yakalayamazsa süreci hızlandırıp Slaven Bilic'i takımın başına getirecek. Olumsuz bir tabloda ise Fariolive Hatay'ın teknik direktörüÖmer Erdoğan gündeme girecek.
SLAVEN BİLİC KİMDİR? 53 yaşında. 2001 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor. KARIYERINDE Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich gibi ekipler var. OCAK 2021'den bu yana başında olduğu Çin ekibi BJ Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a imza atmış, 2 yıllık İstanbul macerasında oynadığı 8 derbi maçta galibiyet alamamıştı. İKI sezonu da puan cetvelinin 3. sırasında tamamladı.
1.9 MİLYON EURO FATURA KESMİŞTİ!
F.BAHÇE'DEKI ilk döneminde ikinci sezonun hemen başında (2016) görevine son verilen Pereira, yardımcılarıyla birliktesoluğu FIFA'da alarak 4.6 milyonEuro'luk dava açmıştı. FIFA İhtilaf Çözüm Kurulu'ndaki dosya, tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlanmış, sarı-lacivertli kulüp1.9 milyon Euro tazminat ödemeyemahkum olmuştu. Ali Koç 2019'da başkanlığa seçildiğinde ilk sürpriz, bu tazminat ödemesi olmuştu.
'FARİOLİ'YE İZİN VERİRİZ'
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ismi yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen teknik direktörü için kapıyı araladı. Hurma, "Fenerbahçe'den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok, Farioli'ye teklif gelir, kendisi de gitmek isterse engel olmam" dedi.