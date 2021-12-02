Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pereira gidiyor a planı Bilic
Giriş Tarihi: 2.12.2021

Pereira gidiyor a planı Bilic

VOLKAN DEMİR
Pereira gidiyor a planı Bilic

Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği ancak Çin kulübü Beijing Guoan ile tazminat sorununu çözemediği için getiremediği Hırvat çalıştırıcıyla yeniden temasa geçti. Diğer adaylar ise Farioli ve Ömer Erdoğan

Göztepe beraberliği sonrası İstanbul'a dönmeyi beklemeden Gürsel Aksel Stadı'nda Vitor Pereira'ya ültimatom veren Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için kollarını sıvadı. Portekizli hoca ve ekibinin Çaykur Rizespor karşısında alınacak beraberlikte dahi takımın başında kalma şansı sıfır olarak belirtiliyor. Daha önce Türkiye'den Karagümrük'ün genç teknik direktörü Francesco Farioli'yi gündemine alan Fenerbahçe, bu kez rotasını Çin'e çevirdi.

OCAK AYI İÇİN SÖZ ALMIŞTI!
Sezon başında temas kurulan Slaven Bilic için ikinci kez harekete geçildi. Hırvat teknik adam, Pereira'dan önce düşünülmüş ancak Beijing Guoan ile tazminat sorununu çözemediği için görevden ayrılamamıştı. Hırvat hoca, ocak ayı için Çin kulübü yetkililerinden söz almıştı. Fenerbahçe, Pereira ile beklenen çıkışı yakalayamazsa süreci hızlandırıp Slaven Bilic'i takımın başına getirecek. Olumsuz bir tabloda ise Farioli ve Hatay'ın teknik direktörü Ömer Erdoğan gündeme girecek.



SLAVEN BİLİC KİMDİR?
53 yaşında.
2001 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor.
KARIYERINDE Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich gibi ekipler var.
OCAK 2021'den bu yana başında olduğu Çin ekibi BJ Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.
2013-14 sezonunda Beşiktaş'a imza atmış, 2 yıllık İstanbul macerasında oynadığı 8 derbi maçta galibiyet alamamıştı.
İKI sezonu da puan cetvelinin 3. sırasında tamamladı.

1.9 MİLYON EURO FATURA KESMİŞTİ!
F.BAHÇE'DEKI ilk döneminde ikinci sezonun hemen başında (2016) görevine son verilen Pereira, yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA'da alarak 4.6 milyon Euro'luk dava açmıştı. FIFA İhtilaf Çözüm Kurulu'ndaki dosya, tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlanmış, sarı-lacivertli kulüp 1.9 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Ali Koç 2019'da başkanlığa seçildiğinde ilk sürpriz, bu tazminat ödemesi olmuştu.

'FARİOLİ'YE İZİN VERİRİZ'
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ismi yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen teknik direktörü için kapıyı araladı. Hurma, "Fenerbahçe'den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok, Farioli'ye teklif gelir, kendisi de gitmek isterse engel olmam" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nebati atandı! Bakan Nureddin Nebati kimdir?
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
SON DAKİKA! Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Pereira gidiyor a planı Bilic
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA