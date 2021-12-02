Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken sözler! "Son yılların en başarılı..."

O maçta galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çalımbay, "Çok istekli ve çok arzuluyduk. Bundan önceki maçlarımızda da çok söylenecek şey var. Başakşehir maçında hakemin o golü vermemesi bana göre çok yanlıştı. Hakem arkadaşı hiç anlayamadım. O maçlar, o puanlar bizim için çok önemliydi. Son dakikalarda yediğimiz gollerle puanlar kaybettik. Çok fazla beraberliğimiz var. O maçlardan birkaç tanesini hakem hatalarından dolayı verdik.





Takımımızda herkes kapasitesinin üzerine çıktığı zaman güzel şeyler yapabiliyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç zor bir mücadele olacak. İyi bir takım. Çok dikkatli olacağız. Oradan puan ya da puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok güzel bir hava yakaladık. Zaten çok güzel bir arkadaşlığımız var, bunu sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.