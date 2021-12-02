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Giriş Tarihi: 2.12.2021 09:17

Serie A'da Napoli, Sassuolo karşısında üstünlüğünü koruyamadı

AA
Serie A’da Napoli, Sassuolo karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Serie A'da dün lider Napoli, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçın son dakikalarında yediği golle Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı. Napoli'nin en yakın takipçisi Milan ise deplasmanda 3-0 kazanarak puan farkını 1'e indirdi azalttı.

Lider Napoli, Mapei Stadı'nda ligin orta sıralardaki takımlarından Sassuolo'ya konuk oldu. Napoli, deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk Napoli, 51. dakikada Fabia Ruiz ile öne geçti: 0-1.

GOL- Napoli'de, son haftaların formda ismi Dries Mertens, 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

GOL-Sassuolo'nun golcüsü Gianluca Scamacca, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

GOL- 89. dakikada ev sahibi ekip, Gian Marco Ferrari ile skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Yeşil-siyahlı takım, 90+3. dakikada Gregorie Defrel ile bir gol daha buldu ancak bu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Böylece lider Napoli, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-beyazlı takım, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini 1 puan farkla sürdürdü. Sassuolo ise 19 puanla 12. basamakta yer aldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür bu maçta yedek soyundu ve görev almadı.

NAPOLİ'NİN TAKİPÇİSİ MİLAN RAHAT KAZANDI

Lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Milan ise deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Milan, 10. dakikada Zlatan İbrahimovic ve 45+1. dakikada Junior Messias'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Kırmızı-siyahlı konuk ekip, Messias ile 61. dakikada bir gol daha buldu ve Genoa'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Milan, ligde 3 maç aradan sonra yeniden galip geldi ve lider Napoli'nin de puan kaybetmesiyle puan farkını 1'e indirdi.

10 puanda kalan Genoa ise haftayı puansız kapatarak, 18. sıraya geriledi.

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Serie A'da Napoli, Sassuolo karşısında üstünlüğünü koruyamadı
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