Serie A’da Napoli, Sassuolo karşısında üstünlüğünü koruyamadı

GOL-Sassuolo'nun golcüsü Gianluca Scamacca, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

GOL- 89. dakikada ev sahibi ekip, Gian Marco Ferrari ile skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Yeşil-siyahlı takım, 90+3. dakikada Gregorie Defrel ile bir gol daha buldu ancak bu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Böylece lider Napoli, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-beyazlı takım, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini 1 puan farkla sürdürdü. Sassuolo ise 19 puanla 12. basamakta yer aldı.