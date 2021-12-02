Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video



Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."