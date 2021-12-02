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Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:01 Son Güncelleme: 2.12.2021 22:14

Son dakika: İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! TFF'den resmi açıklama...

Son dakika: İrfan Can Kahveci’nin cezası belli oldu! TFF’den resmi açıklama...

Son dakika haberi... TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Öte yandan Profesyonel Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye 1 maç, Necip Uysal'a ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Son dakika... Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında rakip futbolcuyla tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

AHMET NUR ÇEBİ VE NECİP UYSAL'A CEZA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasına çarptırılırken, Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı.

Ayrıntılar birazdan...

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Son dakika: İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! TFF'den resmi açıklama...
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