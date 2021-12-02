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Giriş Tarihi: 2.12.2021 12:22

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

DHA
Süper Lig’de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Galatasaray-Altya maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus ve Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)

4 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)
19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)

5 ARALIK PAZAR:
13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)
16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)
16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)

6 ARALIK PAZARTESİ:

20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
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