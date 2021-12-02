Trabzonspor’a üçüncü Yunan! Sol beke Georgios Kyriakopoulos...

"Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Başkan, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünkü Bakasetas ile Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı.