Abdullah Avcı Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor

Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almak için mücadele edecek olurken, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.