Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor
Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:44

Abdullah Avcı Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor

İHA
Abdullah Avcı Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor

Süper Lig'in 15'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor. Bordo-mavili takımla birlikte 26 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Avcı, Adana Demirspor'a kaybetmezse kendi rekorunu kıracak.

Abdullah Avcı yönetiminde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ederken hataya yer vermek istemiyor. Sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan bordo-mavililer, bunun yanı sıra ilklere de imza atacak.

Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor 15 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Adana Demirspor'a sahasında kaybetmemesi halinde serisini 27 maça çıkaracak olan Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış olacak. Ardından ise 1983-84 sezonundaki 28 maçlık yenilmezlik serisini hedef koyacak.

AVCI, EN UZUN SERİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, puan kayıpsız geçtiği seriyi de yedi maça çıkarmıştı.

Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almak için mücadele edecek olurken, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
Araçta saklambaç oyunu! SABAH iddiaların peşine düştü
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı Adana Demirspor karşısına rekor için çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA