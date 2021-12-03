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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Ay-yıldızı giyecek

VOLKAN DEMİR
Ay-yıldızı giyecek

Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu, resmi açıklamayı yılbaşına kadar açıklayacak

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti. Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi. Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ
7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk iki sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.

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Ay-yıldızı giyecek
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