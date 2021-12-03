Ay-yıldızı giyecek

Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu, resmi açıklamayı yılbaşına kadar açıklayacak
Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, dahaönce mart ayını beklediğini söylesede kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve HollandaMilli Takımları'nda dagörev yapma hakkınasahip olmasına rağmenTürkiye'yi tercih etti. Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetiminFerdi'ye yakın zamanda5 yıllık yeni birsözleşme önereceği bildirildi. Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.
PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ
7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk iki sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.