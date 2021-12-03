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Giriş Tarihi: 3.12.2021 14:19

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: Sergen Yalçın'la yolumuzdan hiç ayrılmadık

AA
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: Sergen Yalçın’la yolumuzdan hiç ayrılmadık

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurul Üyesi Kemal Erdoğan, 5. turda eşleştikleri Altay'ın en zor rakiplerden biri olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması ihtimalinin gündeme geldiği yönündeki soruya ise "Biz yolumuzdan hiç ayrılmadık. Devam etme kararı almadık, zaten birlikteydik. Tabii ki Sergen hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara kendisi de çok üzülüyor. Çözüm bulmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, bir şeyi başaracaksak hep birlikte başaracağız" cevabını verdi.

Siyah-beyazlı renklere sahip iki takımın mücadelesi olacağını hatırlatan Kemal Erdoğan, "Hak eden kazansın. Diğer takımlara kıyasla bence iyi ve zorlu bir takım. Bekleyip göreceğiz. Türkiye Kupası çok önemli. Kazanan direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Dolayısıyla Beşiktaş ve diğer takımlar için çok önem arz ediyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'de bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Erdoğan, "Kasımpaşa maçına da her zamanki gibi kazanmak için gidiyoruz. İyi hazırlandık, zor günler geçirdik, bundan sonra daha iyi olacağını umut ediyorum. Bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştılar. Güzel bir maç olacak. Tabii ki kazanmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA ADRENALİNİ SEVİYOR"
Kemal Erdoğan, son dönemde teknik direktörleri Sergen Yalçın ile yolların ayrılması ihtimalinin gündeme geldiği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz yolumuzdan hiç ayrılmadık. Devam etme kararı almadık, zaten birlikteydik. Tabii ki Sergen hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara kendisi de çok üzülüyor. Çözüm bulmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, bir şeyi başaracaksak hep birlikte başaracağız. İlk geldiği zaman 3. olduk, geçen yıl hem kupayı hem ligi kazandık. Dolayısıyla yapabiliriz. Baktığınız zaman çok daha iyi bir kadromuz var. Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli. Daha çok erken, yolumuz uzun. Daha önce başardık. Sergen hoca heyecanı, adrenalini seviyor. Bize heyecan yaşatıyor. Geçen yıl da aynı heyecanları yaşattı ama hedefimize ulaştık. Ben kendisine ve takıma çok inanıyorum. Gerçekten kaliteli bir kadroyuz. Yapamayacağımız bir şey değil. Evet Trabzonspor puan farkını açtı ama 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Sezon sonunu bekleyeceğiz ve inşallah hedefimize ulaşacağız."

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: Sergen Yalçın'la yolumuzdan hiç ayrılmadık
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