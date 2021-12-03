Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: Sergen Yalçın’la yolumuzdan hiç ayrılmadık

"SERGEN HOCA ADRENALİNİ SEVİYOR"

Kemal Erdoğan, son dönemde teknik direktörleri Sergen Yalçın ile yolların ayrılması ihtimalinin gündeme geldiği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz yolumuzdan hiç ayrılmadık. Devam etme kararı almadık, zaten birlikteydik. Tabii ki Sergen hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara kendisi de çok üzülüyor. Çözüm bulmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, bir şeyi başaracaksak hep birlikte başaracağız. İlk geldiği zaman 3. olduk, geçen yıl hem kupayı hem ligi kazandık. Dolayısıyla yapabiliriz. Baktığınız zaman çok daha iyi bir kadromuz var. Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli. Daha çok erken, yolumuz uzun. Daha önce başardık. Sergen hoca heyecanı, adrenalini seviyor. Bize heyecan yaşatıyor. Geçen yıl da aynı heyecanları yaşattı ama hedefimize ulaştık. Ben kendisine ve takıma çok inanıyorum. Gerçekten kaliteli bir kadroyuz. Yapamayacağımız bir şey değil. Evet Trabzonspor puan farkını açtı ama 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Sezon sonunu bekleyeceğiz ve inşallah hedefimize ulaşacağız."