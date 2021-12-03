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Giriş Tarihi: 3.12.2021 21:02 Son Güncelleme: 3.12.2021 21:06

Can Bozdoğan nefis golle takımını öne geçirdi! Kariyerinde ilki gerçekleştirdi...

Can Bozdoğan nefis golle takımını öne geçirdi! Kariyerinde ilki gerçekleştirdi...

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncu Can Bozdoğan, bu sezon siyah-beyazlıların en fazla beklentisi olduğu futbolculardan birisi oldu. Beşiktaş'ta oynadığı karşılaşmalarda adından söz ettiren Can, kariyerinin ilk lig golünü Kasımpaşa'ya karşı oldukça şık bir şekilde attı.

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde bu sezon 4 maçtır üst üste kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak çıkışa geçmenin peşinde.

Sergen Yalçın ve öğrencilerinin mutlak kazanması gerektiği maçın ilk yarısında Can Bozdoğan öne geçti. Sezon başında transfer edilen genç oyuncu, Beşiktaş'ın ilk golünü attı.

İlk 45 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Can, kariyerinin ilk lig golünü Beşiktaş formasıyla Kasımpaşa deplasmanında kaydetti.

Öte yandan genç oyuncu, Opta'nın verilerine göre bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla bir dış saha maçının ilk yarısında gol atan ilk oyuncu oldu.

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Can Bozdoğan nefis golle takımını öne geçirdi! Kariyerinde ilki gerçekleştirdi...
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