Can Bozdoğan nefis golle takımını öne geçirdi! Kariyerinde ilki gerçekleştirdi...

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde bu sezon 4 maçtır üst üste kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak çıkışa geçmenin peşinde.
Sergen Yalçın ve öğrencilerinin mutlak kazanması gerektiği maçın ilk yarısında Can Bozdoğan öne geçti. Sezon başında transfer edilen genç oyuncu, Beşiktaş'ın ilk golünü attı.
İlk 45 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Can, kariyerinin ilk lig golünü Beşiktaş formasıyla Kasımpaşa deplasmanında kaydetti.
Öte yandan genç oyuncu, Opta'nın verilerine göre bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla bir dış saha maçının ilk yarısında gol atan ilk oyuncu oldu.