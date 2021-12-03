Çıldırtan paylaşım!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Takımdan ayrı olarak Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın çektiği videoda Türkçe olarak "Hocamız Lens ile çalışıyoruz.Gayet fitiz, endişelenmeyin!" demesi dikkat çekiyor. Bacak bacak üstüne atan Adem Ljajic ile Lens'in de alaycı tavırları siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Taraftarlar "Takımdibe vurmuşken bu hareketlerkabul edilemez" yorumlarını yaptı. Yattıkları yerden para kazanan bu üç futbolcunun Beşiktaş Kulübü'ne maliyeti ise 7 milyon Euro (Yaklaşık 110 milyon TL).