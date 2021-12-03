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Giriş Tarihi: 3.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 3.12.2021 10:12

Fatih Terim ile Mustafa Denizli 7. kez rakip!

AA
Fatih Terim ile Mustafa Denizli 7. kez rakip!

Türk futbolunun efsane iki teknik direktörü Fatih Terim ile Mustafa Denizli, yarınki (4 Aralık) Galatasaray-Altay müsabakasıyla kariyerlerinde 7. kez bir lig maçında rakip olacaklar. Ligde geride kalan 6 müsabakada Denizli 3, Terim ise 1 galibiyet aldı.

Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde yarın 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar.

Adana Demirspor ve Galatasaray'da futbol oynayan Fatih Terim, teknik direktör olarak kulüplerde Göztepe, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina ve Milan'da görev yaptı. Terim, Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam olurken, kariyerine 1 de UEFA Kupası sığdırdı.

Altay'da yetişen ve Galatasaray'da kariyerini noktalayan Mustafa Denizli ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların yanı sıra birçok kulüpte görev yaptı. Denizli, Türk futbolunda "Üç Büyükler"de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda.

İki tecrübeli çalıştırıcı da A Milli Takım'ın başında önemli başarılar elde etti. Ancak Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray'ın başında Fatih Terim, Mustafa Denizli ile 2 kez karşılaşırken, Denizli ise Terim'e 4 kez rakip oldu.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında Fatih Terim idaresindeki MKE Ankaragücü ile 4 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İki teknik adam arasındaki rekabette son 2 karşılaşmada ise Galatasaray'ın başında Terim yer aldı. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1996-1997 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kocaelispor ile berabere kalıp, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa'yı yendi.

Mustafa Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Fatih Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.

KUPADA TURU GEÇEN TERİM

Fatih Terim ile Mustafa Denizli, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada birbirine rakip oldu. 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Galatasaray ile Fatih Terim'in yönettiği MKE Ankaragücü 4. turda eşleşti.

İki maç sonunda 2-1 ve 3-1'lik üstünlük kuran Terim'in öğrencileri, turu geçti.

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Fatih Terim ile Mustafa Denizli 7. kez rakip!
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