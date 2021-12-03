Fatih Terim ile Mustafa Denizli 7. kez rakip!

Adana Demirspor ve Galatasaray'da futbol oynayan Fatih Terim, teknik direktör olarak kulüplerde Göztepe, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina ve Milan'da görev yaptı. Terim, Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam olurken, kariyerine 1 de UEFA Kupası sığdırdı.

Altay'da yetişen ve Galatasaray'da kariyerini noktalayan Mustafa Denizli ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların yanı sıra birçok kulüpte görev yaptı. Denizli, Türk futbolunda "Üç Büyükler"de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda.

İki tecrübeli çalıştırıcı da A Milli Takım'ın başında önemli başarılar elde etti. Ancak Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 2 teknik adam, kariyerlerinde sadece 6 lig maçında karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalardan 3'ünü Denizli, 1'ini ise Terim kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.