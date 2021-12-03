Fatih Terim’e indirim yok!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Fenerbahçe derbisinde çift sarıdan kırmızı kart gören tecrübeli çalıştırıcı, ardınan kurallara aykırı iki ayrı eylemden dolayı PFDK'ya sevk edilmiş ve toplam 6 maç ceza almıştı. Terim, ilk cezasını Yeni Malatya deplasmanında çekti. Kupa maçlarının tarihleri henüz açıklanmazken, Aslan'ın Süper Lig'de oynayacağı ilk 5 karşılaşma ise şöyle: Altay, Sivas (D), Başakşehir, Adana Demir (D), Antalyaspor. Kurul, Başkan Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası da onadı.