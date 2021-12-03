Galatasaray ’9’ doğuruyor

9 numarası Falcao ile yollarını ayıran Galatasaray, elindeki forvetlerden istediği skor katkısını alamadı. Lig ve Avrupa'da 25 maça çıkan sarı-kırmızılı takım toplam 36 kez ağları sarsarken, forvetlerinden sadece 8 gol buldu. Süper Lig'de Mohamed'in 4, Diagne ve Halil'in 1'er golü var. Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı. İdeal 9 numarasını bir türlü bulamayan Fatih Terim, değişmeli olarak Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yi kullanıyor.

BARCELONA VE R.MADRİD'İ BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray ligde girilen pozisyonu gole dönüştüren takımlar kıyaslamasında en alt sıralarda yer alıyor. Halil- Diagne-Mohamed üçlüsü 14 haftada 35 pozisyonun 6'sını gole çevirebildi. Sezon başında takımdan ayrılan Radamel Falcao ise İspanya'da yeniden doğdu. Barcelona ve Real Madrid'i boş geçmeyen Kolombiyalı forvet, 8 maçta 5 golle Vallecano'nun 6. sıraya tırmanmasını sağladı.